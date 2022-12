5 receitas de suflê salgado simples e gostosas

Modo de preparo: veja como fazer a receita de suflê de atum.

Esse é um prato que mistura batata, chuchu, cenoura e beterraba, tendo origem francesa. O alimento é saudável, leve e ajuda na regulação da função intestinal, evitando a prisão de ventre.

Legenda: O consumo de brócolis fornece ao corpo antioxidantes, vitaminas C e E, fibras, cálcio, folato, magnésio, fósforo, ferro e potássio. Foto: Shutterstock

Batata, chuchu, cenoura e beterraba a gosto

Sal, alho, cheiro verde e cebola a gosto

1/2 litro de leite

3 ovos grandes

Farinha de trigo

Óleo e queijo ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de suflê de brócolis.

4. Suflê de espinafre

Esse é um prato feito a partir de ovo, com um modo de preparo simples e prático. A receita tem origem francesa, mas o recheio pode ser modificado a depender do gosto do cozinheiro.

Legenda: Assim como omelete de espinafre, o suflê também tem origem na França Foto: Shutterstock

INGREDIENTES