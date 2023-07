Wilson Nunes Cabral, ex-participante do Masterchef, morre aos 40 anos

O cozinheiro Wilson Cabral morreu nesta sexta-feira (21), aos 40 anos, após sofrer um acidente de carro em Sorocaba (SP). Ele ganhou notoriedade ao participar da quarta temporada do MasterChef Profissionais, em 2022.

O falecimento foi confirmado pela família do cozinheiro em seu perfil do Instagram. "Infelizmente o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou", disse a esposa dele, Simone.

"Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos", afirmou. Ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

Wilson se acidentou e foi hospitalizado no último dia 14. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, segundo divulgado pela Band. O cozinheiro deixou a esposa, e um filho, Arthur.