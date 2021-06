William Bonner toma primeira dose da vacina contra a Covid-19

O jornalista William Bonner tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e registrou o momento no Instagram, nesta segunda-feira (7). O Rio de Janeiro começou a imunizar pessoas com 57 anos — idade do apresentador do Jornal Nacional.

"Primeira dose hoje. Estou me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta. E inconformado, porque não era para ter sido assim", declarou o apresentador do Jornal Nacional.

Legenda: Companheira de Bonner publicou foto em rede social Foto: Reprodução/Instagram



"Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação. Foi nos ombros deles que puseram a tarefa de correr contra o tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive, como um gigante, a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas", escreveu William Bonner.

Natasha Dantas, companheira do jornalista, comemorou a vacinação do jornalista na rede social. "O coração sorri de alegria de ver quem amamos sendo protegido desse vírus que ainda não nos deu descanso. Mas a alma ainda se angustia por saber que muitos não passaram por esse momento e pior, muitos mais não acreditam na vacina. Gente, ela está aqui para nos ajudar!", escreveu ela.