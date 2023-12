Virgínia se irrita com fake news sobre caso com Neymar e ameaça processar: 'passou do limite'

A influenciadora digital Virginia Fonseca afirmou, em transmissão ao vivo nas redes nesse sábado (9), que irá processar quem disser que ela tem um caso extraconjugal com o jogador Neymar.

Casada com o cantor Zé Felipe, Virginia é dona de uma marca de cosméticos que fez parceria com o atleta. Os dois fizeram um vídeo para a campanha de Natal da marca.

"Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Eu respeito a minha família", disse Virginia.

"Não é porque eu estou fazendo uma campanha que eu seja uma vagabunda", desabafou a influenciadora. Nos comentários da campanha, seguidores repercutiram o fato de Virginia e Neymar posarem de roupão para as fotos.

Parceria com Neymar

A participação de Neymar foi compartilhada pela influenciadora digital nessa quarta-feira (6) por meio das redes sociais.

Virginia celebrou a parceria do atleta com a empresa, que já tem a participação do cantor Zé Felipe, marido dela, da empresária Samara Pink e também de Thiago Stabile, o companheiro da sócia e amiga.

Na publicação, a recém-contratada do SBT prometeu trazer inovações no mercado a partir da colaboração do jogador.