Veja que horas começa o Caldeirão com Mion, gravado em Fortaleza, neste sábado (19)

O Caldeirão de Verão, temporada especial do "Caldeirão Com Mion" gravada no Ceará, continua neste sábado (25), a partir das 14h40, logo após o "Se Liga VM", na TV Verdes Mares.

Dessa vez, Marcos Mion vai à casa do cantor Xand Avião, no Ceará, estado onde ele reside há 22 anos. Entre os assuntos, o cantor falará sobre a relação com a família e a carreira, além de citar a referência que busca em Luiz Gonzaga.

Xand, Lucas Lima e Supla serão os jurados do Caldeirokê, onde se apresentam os atores Mell Muzzillo, Renan Monteiro e Breno da Matta, da novela ‘Renascer’, e Gabriel Godoy, Daniel Rangel, ambos do elenco de ‘Família é Tudo’, dessa vez junto da atriz Hanna Romanazzi.

Visita ilustre

Além da música, a passagem do Caldeirão pelo Ceará resolveu trazer muita cultura ao palco do programa.

Dessa vez, a participação foi do mestre Espedito Seleiro e da repórter Niara Meirele, além da Banda Seu Desejo. Na participação, Espedito contou sobre como transformou o próprio trabalho em uma tradição do Ceará.