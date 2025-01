Segunda festa do BBB 25 teve show sertanejo, susto com fumaça e batalha de dança; veja detalhes

Foi a vez do sertanejo embalar os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25, na segunda festa da edição, com show de Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira até a madrugada deste sábado (25). Os brothers fizeram uma batalha de dança, analisaram o jogo, um deles se assustou com fumaça e houve até clima de flerte.

Os últimos a deixar a pista de dança foram Aline, Diogo Almeida, Vinícius e Guilherme. As informações são do gshow.

Além da música brasileira, os participantes se divertiram ao som de "Run It!", de Chris Brown, quando abriram uma rodinha e organizaram uma batalha de dança. Quem surpreendeu na performance de hip-hop foi Guilherme, sendo acompanhado por Thamiris e Giovanna.

Legenda: Participantes fizeram uma batalha de dança no estilo hip-hop durante festa Foto: Gshow/Reprodução

Estratégias

Ainda durante a festa, Diogo Almeida e Vilma refletiram sobre uma das duplas colocadas Na Mira do Líder por filho e mãe. Os escolhidos foram Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus, e Aline e Vinícius.

"Realmente, eu fico de coração partido dele ser a dupla dela. Não queria que fosse. Mas o jogo é justamente isso. Coloca duas pessoas juntas porque você se dá bem com uma, mas não se dá bem com outra", apontou Diogo. "Ele não tem jeito. Ele é isso aí e acabou", resumiu Vilma.

Na ocasião, o ator ainda falou sobre o diálogo entre Maike e Vitória Strada. "Eu não vou falar nada com ele. Perguntar nada. Falar nada, deixar. Porque ele vai fazer o que ele quiser. Agora, ele só não pode estar passando informação", considerou.

Veja também Verso Sotaque de cearenses no BBB 25 conquista reality: entenda origem do modo de falar de Fortaleza Zoeira 'Show de Quarta' do BBB 25 tem momento de oração e é criticado nas redes: 'Virou show da fé'

Mesmo assim, o participante demonstrou o interesse em conversar com os aliados. "Eu confio em vocês, mas o que vocês vão decidir fazer, não vai ser eu que vou dizer o que vocês vão fazer", concluiu.

Descontração

Quem levou um susto foi João Pedro, que foi surpreendido pela fumaça do palco enquanto dançava com Vinícius. Algumas participantes assistiam aos dois e caíram na risada.

Legenda: João Pedro foi surpreendido por fumaça do palco em festa do BBB Foto: Gshow/Reprodução

Além disso, João Pedro, João Gabriel e Vinícius começaram a dublar as músicas e performar no palco fazendo um show próprio para os outros participantes que fingiram ser os fãs do trio. Mateus e Gabriel ficaram com o papel de seguranças e a dupla Eva e Renata de bailarinas do show.

Entre os sucessos, eles se divertiram com "Eu Tenho Medo", de Zé Vaqueiro, "De Graça ou Pagando", de Grelo, e "Bem Pior Que Eu", de Marília Mendonça.

Clima de paquera?

Próximo do fim da festa, Diogo Almeida e Aline ficaram sozinhos na pista de dança, enquanto Delma e Guilherme observavam os dois.

"Eu vou dormir, deixar os dois aí que eu acho que rola alguma coisa", declarou Delma. Por outro lado, Guilherme escolheu continuar na festa. "Ah, eu vou esperar terminar [...] Toda festa eu só vou sair no final, arrastado", enfatizou.

Ao voltar para a casa, Delma encontrou Vinícius no Quarto Anos 50 e avisou sobre Diogo e Aline. Dupla da policial, ele brincou que os dois estavam só no "roça roça" e falou que ia voltar para a festa. "Vai lá. Só está Guilherme", incentivou a sogra do brother.

"Ai, ai, viu? Agora a dupla virou trio. Estou é lascado", falou Vinícius, sozinho.