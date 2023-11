Veja o que se sabe sobre o assalto à casa de Bruna Biancardi

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assalto à casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, influenciadora que tem uma filha com Neymar. O crime aconteceu na madrugada da terça-feira (7), quando homens invadiram a residência, que fica em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, e fizeram os sogros do jogador de refém.

Segunda a Polícia, três homens armados entraram na casa e subtraíram bolsas, relógios e joias. Conforme o jornal O Globo, os itens levados estão avaliados entre R$ 500 mil e R$ 600 mil.

Um dos assaltantes, de 19 anos, é filho de um casal que mora no mesmo condomínio e havia se mudado para lá há cerca de uma semana. Ele foi o responsável por liberar a entrada dos outros dois homens que participaram da ação.

O grupo entrou na casa dos pais de Bruna por volta das 3h com uma arma de fogo, que foi usada para ameaçar a mãe da influenciadora.

"Eles mantiveram a mãe da Bruna como refém, perguntaram onde estava a Bruna, onde estava a bebê. Entendo que ele tenha perguntado isso para saber onde estavam as joias. Eles pediram para a mãe mostrar onde estavam os objetos de valor. A mãe mostrou que o cofre estava vazio, que não tinha dinheiro. Um deles questionou: ‘Como assim a sogra do Neymar não tem dinheiro em casa?’. E ela falou: ‘Como você disse: eu sou sogra, não sou ele’", relatou a delegada Mônica Gamboa, responsável pela investigação.

Pelas redes sociais, Bruna Biancardi comentou o caso e afirmou que ela, a filha e a irmã não moram mais no local. Já a irmã da influenciadora, Bianca, negou que a invasão à casa dos pais tenha sido arquitetada com o intuito de sequestrar a irmã e Mavie.

Os criminosos deixaram o local do crime a pé, carregando os objetos roubados em bolsas de viagem. Eles caminharam até a casa onde o integrante do grupo estava morando com os pais, e de lá pegaram um carro para seguir para um bairro próximo, já na capital paulista.

O jovem de 19 anos deixou os dois comparsas e retornou à casa dos pais, onde largou o carro, tomou um banho e saiu de novo, desta vez a pé. Ele foi detido horas após a ação. A intenção, segundo ele relatou à delegada, era chamar um motorista por aplicativo e encontrar os outros dois assaltantes para a divisão dos itens roubados.

Ele foi preso após o porteiro estranhar a movimentação no condomínio e acionar a polícia quando foi alertado pela família de Bruna sobre o roubo. Imagens de uma câmera de segurança da portaria ajudaram na confirmação de que o jovem havia participado do roubo.

O homem já tinha passagens pela polícia por crime de tráfico. O outro criminoso, de 22 anos, já tem identidade conhecida pela polícia, que o considera foragido. O terceiro integrante do grupo ainda não foi identificado.