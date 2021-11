'Um Lugar ao Sol': veja quem está no elenco e que horas começa o primeiro capítulo

A TV Globo estreia nesta segunda-feira (8), no horário nobre, sua primeira novela inédita desde o início da pandemia de Covid-19. O primeiro capítulo de ‘Um Lugar ao Sol’, estrelada por Cauã Reymond, vai ao ar às 21h30, depois do ‘Jornal Nacional’.

A história é escrita por Lícia Manzo e tem direção artística de Maurício Farias e direção geral de André Câmara. Conta também com a atuação de atrizes consagradas como Andreia Beltrão e Denise Fraga, que viverão personagens que com dilemas sobre profissão, autoimagem e envelhecimento.

Andreia, por exemplo, fará a ex-modelo Rebeca. “Rebeca fala muito sobre beleza, envelhecimento, mas não vejo como uma angústia. Ela pensa muito nisso, mas o mais interessante é que não é uma derrota. São perguntas, dilemas, problemas. Rebeca reage e, por mais que fique insegura, sofra, está sempre ativa na situação”, conta a atriz de 58 anos.

Legenda: A atriz Andreia Beltrão será a ex-modelo Rebeca. Foto: Globo/Fábio Rocha

Já Denise, que volta às novelas após 25 anos, será Júlia, uma cantora com problemas de alcoolismo e que sonha em decolar na carreira. “A trama da Júlia dá voz a muita gente. Entender o problema da adicção como uma doença e a solidão que envolve tudo isso. A Júlia tem humor, tem tragédia melancólica. O bonito desta personagem é a relação dela com arte, com música, com querer acreditar aos 50 e tantos que ainda vai dar certo”, conta a atriz.

História de 'Um lugar ao Sol'

A trama gira em torno dos gêmeos Christian e Christofer, interpretados por Cauã Reymond, que são separados com menos de um ano de idade e vivem realidades totalmente distintas.

Os irmãos perdem a mãe no parto, em Goiânia. Um deles (Christofer, que depois passa a se chamar Renato) é adotado por um casal abastado do Rio de Janeiro e outro (Christian) é levado pelo pai, que não tem recursos, a um abrigo. O destino deles se cruza quando Christian assume a identidade do irmão gêmeo.

"Um dos irmãos é adotado e o outro não. Fica a mágoa, o desejo de ter tido as mesmas oportunidades. Estou ansioso para conferir o resultado. É como se esse desafio entrasse na minha corrente sanguínea", disse Cauã.

Segundo a Globo, a novela perpassa “relações humanas e familiares e os revezes que a vida nos proporciona”. Lícia Manzo, autora, complementa: “Na procura por um lugar ao sol, se você tem possibilidades, recursos, ferramentas, isso já é um facilitador humano, mas infelizmente muitos de nós não têm”.

Ainda conforme Manzo, serão abordados temas contemporâneos como gordofobia, preconceito social e racial, abuso emocional, gravidez na adolescência, liderança feminina e outros.

Elenco de 'Um Lugar ao Sol'

Além de Cauã Reymond, Andréa Beltrão e Denise Fraga, no elenco estão nomes como Marieta Severo, José de Abreu, Gabriel Leone, Pathy de Jesus, Daniel Dantas, Andrea Horta, Juan Paiva, Mariana Lima, Alinne Moraes e Fernanda de Freitas.

Que horas começa 'Um Lugar ao Sol'?

A novela começa às 21h30, após o Jornal Nacional, na TV Globo.

Resumo do capítulo de hoje

Os gêmeos Christian e Renato, separados na infância, completam 18 anos. Enquanto Christian comemora seu aniversário em um abrigo, Renato celebra com sua família adotiva, Elenice e José Renato.

Avany se emociona ao discursar sobre o último dia de Christian no abrigo. Elenice presenteia Renato com um apartamento, enquanto Christian recebe de Ravi um porta-retrato de presente para seu novo lar. Christian promete a Ravi que virá buscá-lo quando o menino completar 18 anos.

José Renato avisa a Renato que não custeará as despesas no seu novo apartamento e exige que o filho procure um emprego. Christian é desprezado por Ernani, que lhe conta que ele tem um irmão. José Renato sofre um infarto e, antes de morrer, revela ao filho que não é seu pai biológico. Christian decide ir atrás de seu irmão gêmeo. Renato decide morar fora do Brasil.

Sete anos se passam e Christian continua na busca por seu irmão. Ravi percebe que Christian está amargurado por não ter conseguido dar continuidade aos estudos. Christian vai com Ravi à festa de aniversário de Lara. Ravi fica impactado ao ver Lara e Christian se beijando. Christian tenta se explicar para Ravi, que não aceita suas desculpas.

Christian ateia fogo ao recorte de revista com a foto do irmão. Bárbara e Renato chegam ao aeroporto do Rio de Janeiro.