Última temporada de ‘The Voice Brasil’ estreia no fim do mês com retorno de ex-técnicos

A última temporada do "The Voice Brasil" estreia no próximo dia 28 com uma novidade: técnicos que já passaram pelas cadeiras giratórias do formato vão fazer participações especiais, de acordo com informações da coluna Play, do O Globo, de 17 de novembro. Alguns deles, inclusive, serão submetidos à avaliação, às cegas, de Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló, os atuais jurados, que terão que avaliá-los.

A Globo confirmou os retornos de Daniel, Claudia Leitte e Fafá de Belém, mas não deu detalhes sobre o que farão quando aparecerem e se algum deles passará pela esperada apresentação às cegas.

Outros nomes serão anunciados no decorrer da temporada, para expectativa maior dos espectadores. Fátima Bernardes comandará a competição musical, mesmo começando o primeiro episódio com o pé quebrado após sofrer um acidente durante uma aula de dança - ela gravou de muletas.

Veja também

A lista de possíveis nomes para retornar ao programa conta com Ivete Sangalo, Gaby Amarantos, Ludmilla, Mumuzinho, Toni Garrido, Maiara & Maraisa, Simone & Simaria e Victor & Leo.

De acordo ainda com a coluna Play, o "The Voice Brasil" também vai recuperar algumas dinâmicas utilizadas nas outras temporadas. A cortina vermelha, que esconde os candidatos até mesmo da plateia, voltará neste ano.

O programa será exibido às terças e quintas, após a novela "Terra e paixão". A primeira temporada foi ao ar em 2012, sob o comando de Tiago Leifert, que ficou na atração até a décima fase da atração.