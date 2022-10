Tiago Ramos tentou ficar na casa de mãe de Neymar após expulsão de A Fazenda, diz colunista

Depois de ser desclassificado de 'A Fazenda' por agressão física contra Shayan Haghbin, Tiago Ramos teria pedido para ir à casa de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. A ex-namorada do modelo, porém, teria barrado a ida do influenciador digital ao seu flat, segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, assim que deixou a sede do reality show, Ramos teria avisado à emissora que queria um carro para levá-lo ao Guarujá, litoral de São Paulo onde Nadine mora, mas teve o pedido recusado por ela.

Com as especulações, alguns internautas apontaram que Tiago foi 'largado' pela Record TV. Ainda segundo Leo Dias, a emissora disse que disponibilizou um hotel para Tiago, mas que ele preferiu ir para a casa de amigos, "sob responsabilidade deles".

Kadu Rodrigues, influenciador e assessor de Deolane Bezerra, também tranquilizou os fãs, confirmando que o modelo está bem.

O relacionamento de Tiago Ramos e Nadine Gonçalves começou no primeiro semestre de 2020. Entre várias idas e vindas, o casal terminou o namoro de vez meses depois.