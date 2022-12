Thelminha nega notícia de que teria pago para ser musa da Mangueira e promete processar colunista

A médica e ex-BBB Thelma Assis, chamada carinhosamente pelo público de Thelminha, se posicionou nas redes sociais após notícia de que teria pago para ser musa da Mangueira no Carnaval de 2023. Ela publicou vídeos nos stories do Instagram criticando o jornalista Leo Dias e afirmando que iria processar ele e quaisquer outros veículos que tivessem replicado o que ela caracteriza como fake news.

A coluna de Léo Dias havia publicado na última sexta-feira (9) que Thelminha havia paga R$ 50 mil à Mangueira para ocupar a posição de musa no desfile que ocorrerá no dia 19 de fevereiro. Além da Mangueira, a campeã do BBB20 também será destaque de chão no abre-alas da Mocidade Alegre, em São Paulo.

"Isso só mostra o quando você é um jornalista sem credibilidade que adora fazer fake news para cima de mulher para poder atrair hate para a gente", criticou Thelma.

Histórico no samba

De acordo com Thelma, o convite para desfilar na Mangueira veio devido ao seu histórico no samba.

"Eu sou sambista há quase 18 anos, eu já desfilei em quase todos os setores de uma escola de samba. Eu já fui ritimista, já sai na frente do carro, em cima do carro, desfilando em todos os lugares da escola, já fiz de tudo em uma escola de samba. Então eu não preciso dar um real para entrar em uma escola de samba. Sabe o que me fez ter o privilégio de desfilar em uma escola de samba grande como a Mangueira? Meu histórico como sambista, porque é assim que a gente vai crescendo dentro do samba e quem é do samba sabe", afirmou.

A ex-BBB foi musa da escola de samba São Clemente no Carnaval do Rio de Janeiro neste ano e costumava desfilar na Mocidade Alegre, de São Paulo.

No próximo ano, a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira desfilará com o enredo ‘África que a Bahia Canta’.