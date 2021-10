The Voice Brasil estreia nova temporada nesta terça-feira (26); saiba horário e como assistir

A estreia da nova temporada do The Voice Brasil acontece nesta terça-feira (26), na TV Globo. O reality começa cheio de novidades. Na linha de frente desta edição estão os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos.

Cada um deles começa o reality com 18 vagas no time. Pela primeira vez, um quinto técnico pode formar um grupo extra, com vozes que os demais deixarem escapar. Michel Teló terá essa missão.

Quem é o apresentador do The Voice Brasil 10?

Legenda: Tiago Leifert e Andre Marques vão dividir diferentes fases do programa Foto: Divulgação/TV Globo

A décima edição do The Voice Brasil terá dois apresentadores. O programa começa a ser apresentado na fase das "Audições às Cegas" por Tiago Leifert, que, por motivos pessoais, precisou se afastar e não continuará na competição.

Quem assume o reality na fase seguinte é Andre Marques, que já tem experiência com a família The Voice. O apresentador carioca está à frente do The Voice + e tem passagens em quatro temporadas do The Voice Kids.

Como assistir e qual o horário do The Voice Brasil?

Os episódios serão transmitidos pela TV Globo às terças e quintas, após a novela das 21 horas. As reprises serão transmitidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.

No Gshow haverá uma retrospectiva das dez edições do programa, com apresentações, batalhas, músicas e reações dos técnicos desde 2012.

Além disso, nas redes sociais do The Voice Brasil (Instagram, Twitter e Facebook) serão divulgados conteúdos extras sobre as ações do quinto técnico (Michel Teló).

As novas regras do The Voice Brasil

Com um novo formato, o reality guarda uma chance extra para vozes que não conquistarem os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos nas apresentações. Os não aprovados nas "Audições às cegas" podem ser escolhidas por Michel Teló para o seu grupo.



O mesmo acontece na fase "Tira-teima": os candidatos eliminados, além de poderem ser salvos pelo “peguei” dos demais técnicos, também concorrem às vagas de Michel Teló. Já nas "Batalhas", o privilégio é todo do Time Teló, pois somente ele tem o poder de resgatar as vozes.

O público acompanha a formação dos cinco times do reality musical desde a estreia. Mas, somente na fase "Batalha dos técnicos", os grupos passam a competir de igual para igual. É nesta etapa da competição que o sertanejo deixa o set privado para assumir de vez uma cadeira no palco do programa ao lado dos outros técnicos, e coloca suas vozes em pé de igualdade com as demais concorrentes ao primeiro lugar.Outra novidade presente na décima edição, a fase "Batalha dos técnicos", de volta ao The Voice Brasil, promove uma disputa direta entre os técnicos.

Na dinâmica, um técnico desafia um rival para um duelo. O vencedor é definido pelos votos dos três técnicos que não estiverem participando do embate. Tudo fica ainda mais acirrado com um bônus especial: o técnico que obtiver mais vitórias ao final de todos os duelos de que participar ganha uma vantagem para a fase seguinte.