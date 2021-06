Victor Alves, vencedor do 'The Voice Brasil', sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

O campeão do 'The Voice Brasil 2020', Victor Alves, sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro. O cantor estava em um carro que capotou na Linha Amarela, no sentido da Barra da Tijuca.

Segundo matéria do jornal 'RJTV 1', da Rede Globo, ele foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas e o quadro de saúde é considerado estável.

Até o momento, não existem mais detalhes sobre quais os ferimentos ou traumas que o artista possa ter sofrido durante o acidente.

No reality

Victor Alves foi o grande vencedor da temporada do ano passado do reality show, levando o prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music.

Natural da cidade de Macaé, município localizado no norte do Rio, Victor impressionou no programa ao cantar clássicos do pagode. Enquanto participava do programa, ele chegou a contar que continuou fazendo bicos para sobreviver.