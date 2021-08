Thalia, intérprete de Maria do Bairro e Marimar, comemora 50 anos; relembre trabalhos da atriz

A atriz e cantora mexicana Thalia completa 50 anos nesta quinta-feira (26). Conhecida mundialmente por interpretações célebres das personagens Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar, a artista festejou a nova idade em casa e refletiu sobre a vida em publicação no Instagram.

"Feliz aniversário para mim! Cinquenta. E assim vivo minha vida 'sem conta' dessas experiências ruins, mas antes aprendendo com elas. Sem contar as pessoas que me machucam, mas valorizando as pessoas que me amam", disse a atriz, acrescentando que, independentemente da idade ou do peso, seu corpo é o "veículo que minha alma usa para circular neste plano".

Legenda: Atriz fez longa reflexão relacionada aos 50 anos de vida Foto: reprodução/Instagram

Thalia seguiu com algumas reflexões sobre sua trajetória de vida e finalizou com palavras de gratidão. "Graças a Deus por me levar no meio de Sua mão. Graças à minha mãe e ao meu pai por terem sido o canal para trazer-me aqui [...] Graças à minha família e amigos pelo amor e pela companhia", escreveu.

Na postagem, a artista aparece em festa com balões e um painel enfeitado com o número da nova idade, esbanjando beleza e felicidades. Ao lado dela, há, também, presentes pelo aniversário em sacolas de marcas famosas.

Diversos amigos da mexicana aproveitaram a deixa para parabenizá-la. "Muitíssimas felicidades", escreveu a cantora Anahí, conhecida pela participação na banda RBD. "Felicidades, rainha", comentou o cantor Luis Fonsi. Já a apresentadora brasileira Sabrina Sato enviou emojis comemorativos e corações.

Carreira de Thalia

Embora seja conhecida por suas novelas dos anos 1990, Thalia começou a carreira como atriz em telas maiores. Conforme o portal Na Telinha, ela participou do filme "La Guerra de Los Pasteles" (1979).

No entanto, a carreira artística deslanchou mesmo anos 1980, com a artista sendo vocalista do grupo infantil Din-Din.

Em 1986, ela lançou três álbuns com a banda Timbiriche, antes de iniciar carreira solo em 1990, após uma temporada de estudos nos Estados Unidos. Ao todo, a cantora soma mais de 15 álbuns, tendo vendido mais de 25 milhões de discos no mundo.

Personagens memoráveis

A atriz é um dos rostos mais conhecidos da época de ouro das telenovelas mexicanas. Os principais trabalhos compõem a chamada "Trilogia das Marias" — todas foram exibidas no Brasil pelo SBT e reprisadas algumas vezes.

Maria Mercedes (1992)

Legenda: Thalia como Maria Mercedes Foto: divulgação/Televisa

Thalia viveu a vendedora Maria Mercedes, que, na trama homônima, comercializava flores e bilhetes de loteria nas ruas para ajudar a família.

Ao longo da trama, ela se apaixona por Jorge Luís (Arturo Peniche), um homem muito rico que enxerga, na moça, um consolo para uma tragédia vivida por ele. A personagem, após algum tempo, casa-se com o homem, ficando rica.

Marimar (1994)

Legenda: Thalia como Marimar Foto: reprodução

Em Marimar, Thalia viveu uma jovem analfabeta e muito pobre que residia com os avós em uma vila de pescadores. Ao conhecer Sérgio (Eduardo Capetillo), a vida dela muda completamente — ela passa a viver um relacionamento conturbado, porém ardente.

De acordo com o portal Popline, uma cena icônica do folhetim, na qual a personagem teve de catar, com a boca, uma pulseira de um terreno enlameado foi feita com lama de verdade.

Maria do Bairro (1995)

Legenda: Thalia como Maria do Bairro Foto: divulgação

Na trama mais bem-sucedida da carreira de Thalia, a atriz encarnou uma catadora de lixo adotada por uma família rica da capital mexicana após a morte da madrinha. Na história, ela se apaixona por Luís Fernando (Fernando Colunga), um dos filhos do patriarca, tendo de vencer a resistência do resto da família.

À revista Quem, a atriz destacou haver uma relação íntima com a personagem. "Maria do Bairro é Thalia do Bairro. É como uma extensão minha. Sou uma mulher que diz as coisas na lata, que defende seu objetivo, que é muito livre com a sua aparência. Tenho isso muito parecido com ela", disse.

Rosalinda (1999)

Além das Marias, Thalia também viveu Rosalinda, em trama de mesmo nome datada de 1999. Nela, a atriz também atuou como uma florista, com personalidade bondosa e humilde. Ela advém de um relacionamento proibido que acoberta um crime e chega a mudar de nome ao longo da trama.