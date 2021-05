Thales Bretas lembra casamento com Paulo Gustavo e reflete: 'que o tempo me ajude'

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, usou o Instagram na última quarta-feira (12) para lembrar da cerimônia de casamento civil com o ator, que faleceu no início deste mês após complicações da Covid-19. Na publicação, o dermatologista desabafou sobre a saudade do companheiro diariamente.

"Penso em tudo de bonito que vivemos, no quanto isso tudo foi especial e o quanto sou abençoado por ter vivido tanta coisa linda ao lado dele", escreveu Thales, que também fez reflexão sobre a justiça divina e sobre o tempo.

Ainda na legenda da imagem, Thales atentou para o livro que Paulo segurou no dia da cerimônia, o 'A Vida não é justa'. A obra foi escrita pela juíza e escritora Andrea Pacha, responsável pela celebração da união entre os dois.

Legenda: Nas redes, Thales pediu para que o tempo o ajude a entender a partida do marido Foto: reprodução/Instagram

"Na foto, detalhe do Paulo segurando o livro dela 'A vida não é justa', que eu quero muito ler agora. Por mais que eu tente não sentir isso, porque sei que sou muito agraciado e que muitas pessoas sofrem perdas tão grandes ou ainda maiores diariamente, de vez em quando isso passa pela minha cabeça", completou Bretas.

Thales e Paulo Gustavo casaram no dia 20 de dezembro de 2015. Os dois são pais de Gael e Romeu, que chegarão aos dois anos de idade no mês de agosto deste ano.

Com os filhos

Recentemente, o dermatologista também comentou da dificuldade ao explicar para os filhos sobre a partida do pai. Em entrevista ao Fantástico, ele disse que tem sido difícil lidar com a expectativa das duas crianças.

"Tento explicar, quando consigo, que o papai Paulo não está mais dodói e virou uma estrelinha que está olhando lá de cima pra gente", relatou emocionado.

Nos comentários da publicação no Instagram, que já atingiu mais de 900 mil curtidas, Thales recebeu o carinho de fãs do artista e de amigos próximos. "Te amamos muito", escreveu Tatá Werneck, que compareceu ao velório de Paulo Gustavo.