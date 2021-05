Missa de Paulo Gustavo tem homenagens, apresentação musical da mãe e Cristo Redentor apagado

Família e amigos mais próximos de Paulo Gustavo se reuniram aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para a missa de sétimo dia da morte do ator, realizada na noite desta terça-feira (11). O momento de celebração teve homenagem de amigos e apresentação musical da mãe do humorista, Déa Lúcia, que cantou Fascinação, de Elis Regina.

"Meu filho passou no teste do Enem da vida. Ele amou. Eu não sou forte como todo mundo diz. Minha força está em Deus. Eu creio e aceito a partida do meu filho, mas eu peço todo dia que ele me ajude a ficar aqui", desabafou dona Déa antes de começar a cantar.

Legenda: Dona Deá cantou música de Elis Regina para homenagear o filho Foto: Reprodução/Globoplay

A atriz Regina Casé conduziu uma oração e carregou uma imagem de Maria durante o momento. Missa teve discursos do marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, a irmã Juliana Amaral e da amiga e empresária, Suzana Garcia.

Legenda: Atriz Regina Casé leu oração emocionada na missa do amigo Foto: Reprodução/Globoplay

Emoção

Thales Bretas, marido do ator, fez um discurso emocionado sobre o amor que viveu com Paulo Gustavo durante sete anos. Ele dedicou a homenagem também aos filhos do casal, Gael e Romeu.

"Prometo cuidar para sempre e transmitir tudo que eu aprendi com o papai Paulo. Valores do seu maior legado e que se eternizarão nos frutos do nosso amor. Te amo demais, te amo e te amarei para sempre. O céu tem uma grande estrela de volta", afirmou Thales.

Dedicatória

Suzana Garcia, amiga e empresária do humorista, escreveu dedicatória para representar todos os amigos do artista.

Suzana Garcia Amiga e empresária de Paulo Gustavo Você lutou contra o preconceito, contra o racismo e a homofobia. Você, Paulo Gustavo, é o nosso melhor. Você é a cara do melhor Brasil

Beyoncé

O ator e humorista também foi homenageado com a música "Pretty Hurts", de Beyoncé, de quem ele era fã, interpretada por Mariah Nala.

Legenda: Mariah Nala cantando "Pretty Hurts", de Beyoncé Foto: Reprodução/Multishow

Na semana passada, logo após a morte de Paulo Gustavo site oficial de Beyoncé fez um tributo a ele. "Paulo Gustavo, descanse em paz", descrevia a legenda, ao lado de uma foto do artista.

Estiveram presentes na missa amigos famosos de Paulo Gustavo como Samanta Schumtz, Heloísa Perissé, Angélica, Luciano Huck, Ingrid Guimarães, entre outros.

Cristo Redentor apagado

Após o término da leitura da missa, as luzes do Cristo Redentor foram apagadas, de forma inédita, em homenagem ao humorista e também a todas as vítimas de Covid-19 no País.

Legenda: Em ação inédita, as luzes do Cristo foram apagadas para homenagear o humorista e todas as vítimas da Covid Foto: Reprodução/Globoplay

A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo Multishow, com sinal aberto pelo Globoplay, como forma do público também homenageá-lo nesse momento.