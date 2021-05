Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo terá transmissão online nesta terça (11); veja detalhes

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, que será realizada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo nesta terça-feira (11), com sinal aberto pelo Globoplay, e contará com a presença de amigos do artista, que faleceu em decorrência das complicações da Covid-19.

Com hora marcada para as 18h30, a celebração religiosa será comandada pelos padres Omar, Jorjão e João Damasceno e, além disso, terá leituras de colegas próximos do humorista, como Regina Casé e Susana Garcia.

Déa Lúcia, a mãe de Paulo Gustavo, cantará uma das letras que serão dedicadas ao artista durante a missa. 'Fascinação', da cantora Elis Regina, foi a homenagem escolhida por ela, na qual também deve participar o coral masculino de música sacra Bienias & Prim.

Última homenagem

Segundo comunicado divulgado pela família, a transmissão é uma forma de retribuição às manifestações de carinho recebidas durante as semanas de tratamento passadas pelo ator.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março deste ano, após teste positivo para o coronavírus, e veio a óbito na última terça-feira (4). A mãe, Déa Lúcia, concedeu entrevista no último domingo para falar sobre a partida do filho.

Legenda: Paulo Gustavo e a mãe tinham relação muito próxima, evidenciada na principal personagem do artista Foto: reprodução/TV Globo

"A celebração seguirá as normas internacionais contra o Coronavírus e as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária. Na missa, restrita a parentes e amigos próximos do artista, homenagens serão feitas ao ator e a todas as vítimas da Covid-19”, explicou a nota da assessoria.

Transmissão aberta

Como a transmissão da cerimônia será realizada oficialmente pelo Multishow, um canal da TV por assinatura, a veiculação do momento estará com sinal livre por meio da plataforma Globoplay. Até mesmo não assinantes poderão acompanhar a homenagem.

Ao fim, também em memória das famílias afetadas pela Covid-19 em todo o Brasil, o Cristo terá as luzes apagadas.