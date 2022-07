Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (18)

Na Tela Quente desta segunda-feira (11), a TV Globo exibe o filme "Superação: O Milagre da Fé", uma produção de 2019. O filme vai ao ar logo após a novela "Pantanal", às 22h35.

Sinopse de 'Superação: O Milagre da Fé'

Durante um passeio com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, o menino John Smith, de apenas 14 anos, sofre uma queda e se afoga por mais de 15 minutos.

Chegando ao hospital, John é considerado morto por mais de uma hora até que sua mãe, Joyce Smith, ao lado do pai e de um pastor, junta todas as suas forças e pede a Deus para que seu filho sobreviva. Sua prece poderosa é responsável por um milagre inédito.

Que horas começa Tela Quente hoje, segunda (18)?

A Tela Quente começa às 22h35, horário de Brasília, na TV Globo.

Assista a trailer

Fica técnica

Título Original: Breakthrough

Elenco: Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace, Chrissy Metz

Dubladores: Aline Ghezzi; Arthur Salerno; Duda Ribeiro; Philippe Maia; Ronaldo Júlio

Direção: Roxann Dawson

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama