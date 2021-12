Tatá Werneck se defende após Fiuk afirmar que entrevista saiu do roteiro no Lady Night: 'mentira'

A entrevista de Fiuk feita por Tatá Werneck ganhou nova repercussão. Após o cantor e ex-BBB divulgar ao público sua versão da história, a humorista e apresentadora do "Lady Night" acusou o artista de mentir para se justificar.

O programa foi ao ar nessa quinta-feira (2), no canal Multishow, e repercutiu na internet após o artista demonstrar desconforto com algumas perguntas da apresentadora. Na atração, ele chegou a alfinetá-la e apontou uma "mania de perseguição".

Versão de Fiuk

O filho do cantor Fábio Jr. postou, nesse sábado (4), uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram resumindo que estava "tudo certo mesmo" e que a humorista tinha enviado mensagens pedindo desculpas. Algum tempo depois, ele divulgou mais detalhes, dizendo que a participação seguiu rumos diferentes do previamente acertado.

"A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Então eu acabei ficando sem chão; fiquei sem graça, e na hora não soube como agir", alegou o entrevistado.

Legenda: Cantor publicou sequência de vídeos indicando fuga do roteiro de perguntas Foto: reprodução/Instagram

Em seguida, Fiuk reiterou ter se resolvido com a apresentadora e pediu desculpas, mas não sem citar novamente a saída do combinado para a participação.

“Eu peço desculpa, Tatá, se acabou ficando um pouco sem jeito, enfim… Não foi por mal de coração, gente, só porque realmente saiu ali do que a gente tinha combinado um pouco. Então foram momentos delicados ali para mim, que eu juro que eu não sei como agir na hora, dei o meu melhor ali, mas o resto do programa foi todo irado", pontuou antes de agradecer o convite.

Versão de Tatá Werneck

No entanto, ainda no sábado, a apresentadora decidiu publicar sua versão da história no Twitter. Lá, ela afirmou que não combina roteiros com nenhum participante, mas, sim, explica quadros e pergunta sobre assuntos que não devem ser mencionados.

Legenda: Apresenta apontou que combina roteiros em apenas um dos quadros da atração Foto: reprodução/Twitter

Após ser questionada por seguidores, Tatá Werneck reiterou não ter combinado roteiro com o cantor, pontuando assuntos que seriam tratados, como o Big Brother Brasil (BBB), cigarro e Juliette, ex-colega de confinamento do cantor.

Ainda conforme a humorista, a notícia sobre o namoro de Fiuk saiu um dia antes da entrevista e foi confirmada pela assessoria dele.

Entre o sábado e este domingo (5), a apresentadora seguiu respondendo a perguntas e provocações de seguidores, tentando se defender da situação.

Legenda: Apresentadora mencionou a situação em resposta a diversos seguidores Foto: reprodução/Twitter

Werneck ainda afirmou que a participação de Fiuk na edição do programa foi mantida porque o desentendimento vazou em agosto, na época da gravação do programa, destacando estar chateada e que o artista falou uma "mentira" nos Stories.

Legenda: Tatá Werneck ressaltou ter tentado defender Fiuk de ataques após participação no Lady Night Foto: reprodução/Twitter

"Eu queria proteger ele. Mas quando ele fala algo que não aconteceu, ele me obriga a me defender. Não quero que ataquem ele. Mas também não quero mentiras"", frisou a humorista.