Tata Estaniecki confunde seguidores sobre nascimento do 2º filho após post

Grávida do segundo filho, a apresentadora do “Pod Delas” Tata Estaniecki trollou seus seguidores para anunciar uma novidade, nesta segunda-feira (15).

Ela postou uma foto com a legenda “nasceu” nos Stories e os seguidores logo pensaram que se tratava do nascimento do seu segundo filho, Caio, fruto do seu relacionamento com Júlio Cocielo.

No entanto, trata-se do nascimento de um novo projeto dela, em parceria com Lucas Rangel, chamado “Pod Entrar”. A proposta é que Lucas “invada” a casa dos famosos.

A primeira casa que ele mostra para público é a casa da própria Tata e de Cocielo. O vídeo já está disponível no YouTube no canal do “Pod Delas”.

Seminua

Recentemente, Tata fez sucesso na internet ao posar seminua na reta final da gravidez e fazer uma reflexão sobre a maternidade. “Se um dia quiser tentar mensurar o poder do amor, converse com uma mãe”, refletiu ela.

Além do sucesso como influenciadora digital, Tata apresenta o “Pod Delas” em parceria com Bruna Unzueta.

Ela e Cocielo namoram desde 2017. Eles já são pais de Bia. Tata atualmente está grávida de 40 semanas.