Influenciadores Tata Estaniecki e Julio Cocielo serão pais novamente

Os influenciadores Tata Estaniecki e Júlio Cocielo serão pais novamente. O casal anunciou a segunda gravidez de Tata nesta segunda-feira (17), em suas redes sociais. Os dois já são pais de Beatriz, de dois anos.

"Estamos grávidos e muito felizes de ver a família aumentando", afirmou o casal em publicação conjunta. Os dois, ao lado da filha Beatriz, mostraram o ultrassom do segundo filho.

Legenda: Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciam gravidez em post conjunto Foto: Reprodução/Instagram

Anúncio de gravidez

No canal conjunto dos influenciadores no YouTube, o casal contou detalhes sobre a gravidez. "O Júlio acha que é menina e eu acho que é menino", revelou Tata no vídeo.

O influencer disse que sonhou com uma segunda filha, parecida com Tata. Já Tata disse que acredita que é um menino, pois a gravidez está diferente da primeira. Ela disse que começou a desconfiar estar grávida quando começou a trocar palavras.

Tata também mostrou como contou da gravidez para o marido: Beatriz entregou uma camisa do São Paulo com o número 2 ao pai, vestida com uma camisa com o número 1.

Júlio e Tatá se casaram em 2018. A primeira filha do casal nasceu em maio de 2020.