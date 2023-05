Paulo Vieira brinca com Luciano Huck sobre canal adulto e o deixa sem graça: 'conhece, né?'

Parte do júri do “Dança dos Famosos” desse domingo (14), o humorista Paulo Vieira deixou Luciano Huck “sem jeito” após fazer piada com comentário do apresentador sobre um canal adulto. Nas redes sociais, a brincadeira entre a dupla divertiu usuários.

Ao analisar a apresentação de Rafael Infante, o jurado Carlinhos de Jesus elogiou o movimento de “socada dupla”, afirmando que o passo foi muito interessante. Huck, então, brincou: “Socada dupla parece daquele canal ‘Sexy Hot’”, citando um canal que exibe programação adulta.

Sem perder tempo, Paulo Vieira fez piada: “Conhece, né, Luciano? Ficou vermelho”. A brincadeira arrancou risadas do apresentador.

Nas redes sociais, diversos perfis divertiram-se com o momento, brincando que o humorista “perde o emprego, mas não perde a piada”.