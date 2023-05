The Voice Kids: técnicos completam times no último dia de Audições às Cegas

Não faltou emoção na edição deste domingo (15) do The Voice Kids. Os técnicos, Iza, Carlinhos Brown e Mumuzinho, completaram os times no último dia de Audições às Cegas da oitava temporada do reality.

Agora, cada equipe tem 16 participantes que seguem para a fase seguinte, as Batalhas. As crianças selecionadas seguem na disputa pelo grande prêmio: R$250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. As informações são do gshow.

No time Brown, foram escolhidos a baiana Gabriella Cavaco, 14, que cantou “They Don’t Know About Us”, do One Direction; o paranaense Rhyan Gabriel, 11, com a música “O Homem”, fruto da parceria entre Roberto e Erasmo Carlos; e a potiguar Vitória Forrozeira, 13, com o clássico “De Volta Pro Aconchego”, de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Por sua vez, o time Iza contou com a roraimense Giulia Amaral, 11, com “Let’s Twist Again”, de Chubby Checker ; a fluminense Giovanna Ferreira, 9, entoando um clássico do repertório infantil do Trem da Alegria ("Pra Ver Se Cola"); a paulista Duda Mazolini, 13, com “Chora Peito”, sucesso de Chrystian & Ralf; e a também paulista Elloá Vanacci, 10, interpretando “Stand By Me”, de Ben E. King.

Fechando o dia, foram para o time de Mumuzinho as crianças: Ben Medeiros, 10, do Paraná, ao cantar “Nuvem de Lágrimas”, de Chitãozinho & Xororó; Mirella Campos, 11, da Bahia, pela performance da música "Alvejante", de Priscila Senna e Zé Vaqueiro; e Luiz Gustavo, 13, de Minas Gerais, com “Página de Amigos”, da dupla sertaneja Althair e Alexandre.

Homenagem

Além das apresentações, Fátima Bernardes, mãe de trigêmeos, prestou uma homenagem a todas as mães. "Quero abrir o nosso domingo desejando um feliz dia para todas as mães: as da barriga, as do coração, as mães solo e aquelas que a gente escolheu para desempenhar esse papel".

Legenda: Mãe de trigêmeos, Fátima Bernardes homenageou todas as mães pelo dia dedicado a elas Foto: Globo

Na fase de Batalhas do The Voice Kids, as crianças de um mesmo time se apresentam em trio e cantam uma mesma música. Nessa etapa, apenas uma voz de cada trio avança para a fase seguinte, que terá 18 crianças, seis de cada time.

