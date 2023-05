Dia das Mães: homenagens dos famosos ocupam redes sociais com demonstrações de carinho

Carinho aos montes. Desde a manhã deste domingo (14), famosos compartilham registros com a família para celebrar o Dia das Mães. As mensagens ocupam as redes sociais sem limite de fofura, e revelam fotos da infância, adolescência, entre outras fases da vida dos artistas.

Anitta, por exemplo, fez um post de quando ainda era menina ao lado da mãe. "Todos os dias eu agradeço por cada coisa sobre você. Você me deu tudo que você podia, mãe, e eu sou tão grata", escreveu a cantora, também prestando tributo à avó.

Legenda: Anitta, quando era criança, ao lado da mãe Foto: Reprodução/instagram

A atriz Flávia Alessandra, por sua vez, aproveitou a data para celebrar o Dia das Mães e também o aniversário do marido, Otaviano Costa. Na foto, está o casal e a filha deles. "Que sorte a minha ter te encontrado. Que sorte ter você ao meu lado. E que sorte a nossa a gente se transbordar".

Legenda: Flávia Alessandra reuniu a família para celebrar o Dia das Mães e o aniversário do marido, Otaviano Costa Foto: Reprodução/Instagram

Léo Santana fez celebração dupla: prestou homenagem à esposa, Lorena Improta, e à mãe, dona Marinalva. "Para elas e para todas as mamães do Brasil, um FELIZ DIA DAS MÃES com muito amor".

Medo e coragem

Tatá Werneck foi outra que mensurou a importância da maternidade. Em post emocionante, a atriz e comediante detalhou a relação com a filha, Clara Maria.

"Ser mãe me dá medo e coragem. Sono e alegria ao acordar. Vontade de cuidar da saúde e ansiedade. Vulnerabilidade e força. Ser mãe é viver em contradição estando certa do que quero", sublinhou.

A apresentadora Sabrina Sato também fez registro ao lado da filha, Zoe. Para ela, "nem nos meus maiores sonhos imaginava dar e receber esse amor. E viva esse amor que transforma a gente".

Legenda: Sandy Leah e a mãe, Zilu Foto: Reprodução/Instagram

Sandy Leah captou o mesmo espírito para falar da mãe, Zilu. No perfil dela, o amor foi bandeira. "O dia de hoje é MUITO SEU! Que ele seja feliz como você merece. Te amo mais do que cabe".