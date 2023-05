Entenda briga de irmã de MC Loma envolvendo a cantora e as Gêmeas Lacração

A noite da última sexta-feira (12) foi de treta entre MC Loma, irmãos da funkeira e Mirella Santos, das Gêmeas Lacração. A briga, que teve até ameaça de processo, ocorreu pelas redes sociais e chamou a atenção dos fãs.

A confusão começou quando uma pessoa comentou, em uma foto de Mirella sobre o mesversário de Melanie (filha de Loma), que a MC não ajuda a família financeiramente. Mirella defendeu a amiga falando que a cantora paga diversas faturas e comprou um apartamento, mas sem receber agradecimentos de familiares.

Paulo César, o PC ou 'Pequenos Olhos', irmão da funkeira, e Mariely, irmã de Mirella, concordaram com a afirmação. Porém, Day Tramagi, outra irmã de Loma, negou que seja sustentada pela cantora.

"Nunca bancou a gente. Sempre que temos algo a construir, nos juntamos e fazemos juntas", disse no Instagram, alegando ainda que a casa da família é própria, paga antes do sucesso da irmã, e que Paloma nunca contribuiu com as parcelas.

PC rebateu dizendo que Day e a mãe têm medo "do povo achar que vocês são bancadas por Paloma", e que tudo que a cantora quis "foi a gratidão de vocês".

Em resposta, desta vez em vídeo postado nos stories, Day confirmou o que escreveu nos comentários, agradeceu a irmã, mas negou que seja bancada por ela.

"Santinha" e "cobra"

Novamente, Mirella saiu em defesa da amiga e partiu para o ataque contra Day. Contou nos stories que Tramagi já deu em cima de um ex-noivo de Mariely, sentando no colo dele, e se faz de "santinha".

"Isso aí é uma cobra. Eu fiquei chateada com ela por isso e ela nega até hoje, porque é safada", disse Mirella.

Ainda no desabafo, a Gêmea Lacração disse que Loma emprestou dinheiro para Day abrir uma loja de roupas. Nesse momento, ironizou que o local deveria se chamar "Raparigas Lojas".

A outra gêmea, Mariely, também criticou Day nos stories e confirmou que ela "deu em cima sim" do ex-namorado. "Prontamente dei-lhe um chute que ela parou lá do outro lado. Não sei se ela se faz de doida ou se acredita nas mentiras dela", afirmou.

Posicionamento de Loma

Após toda a confusão, MC Loma se pronunciou lamentando a briga. Disse que Day e Cláudia, sua mãe, nunca a defenderam de ataques quando falam que a cantora não ajuda nas contas de casa.

"Ajudo minha mãe e minha irmã até hoje, ajudo meu pai, ajudo todo mundo. Sou do tipo de pessoa que recebo tudo e fico calada pra não fazer a outra pessoa se sentir mal", disse.

Ameaça de processo

Tramagi reapareceu nos stories reiterando seu ponto de vista e "ameaçou" Mirella de receber um processo judicial. "Questão de me chamar de rapariga tem processo, né? Pode ser processada, né? Porque vai ter que provar isso aí".

Para completar o fogo cruzado, Cláudia Silva, mãe de MC Loma, também foi aos stories falar seu ponto de vista.

"Sou muito grata às minhas duas filhas, tanto Paloma quanto Dayane, porque se reuniram e fizeram a reforma da casa", amenizou.

Sobre os críticos da família, ela alertou: "Primeiro, vocês têm que escutar, saber, e depois criticar".