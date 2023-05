Fiuk diz que ‘queria ter raiva’ de Tatá Werneck e ela responde: ‘nos amamos’

Tatá Werneck fez um post no Instagram sobre ser mãe, nesse domingo (14), e acabou recebendo um comentário inusitado de Fiuk. “Eu queria ter raiva de você, mas não consigo. Alguém ajuda? Fofas”, escreveu ele na rede social. Ela prontamente respondeu: “Nos amamos. Admita e vamos sair para conversar”.

Legenda: Fiuk deixou comentário em foto de Tatá pelo Dia das Mães Foto: Reprodução/Instagram

Fiuk e Tatá viveram um climão no programa dela, o “Lady Night”, em 2021, durante uma participação dele.

Na época, o cantor, ator e ex-BBB foi duramente criticado nas redes sociais após se recusar a responder algumas perguntas no programa, que mistura entrevista a humor, o que teria deixado Tatá sem graça. “Você falou que ia ser engraçado, que não ia me zoar. F*, né”, reclamou Fiuk, em certo trecho do programa.

A apresentadora chegou a perguntá-lo sobre sua namorada na época, Thaisa Carvalho, mas ele também não quis falar sobre o assunto. “Sei que eu sou público, que a minha vida é pública desde que eu nasci, eu sei. Mas eu tenho muita dificuldade”, disse.

“Fiuk, qual o problema? Você é um homem, desculpa, mas hétero, e está namorando”, rebateu Tatá.

Ataques

No Twitter, após o programa ir ao ar, a apresentadora pediu que o público não atacasse Fiuk. “Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem”.