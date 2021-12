O integrante do grupo K-Pop BTS, SUGA, testou positivo para Covid-19. Nesta sexta-feira (24), a Bih Hit Music, empresa responsável pelo grupo, confirmou a informação por um comunicado.

De acordo com a empresa, o rapper está sem sintomas e imunizado com as duas doses da vacina contra a doença desde agosto. Agora, segue em quarentena voluntária.

"SUGA testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira (24) durante um teste PCR em sua quarentena voluntária depois de voltar para a Coreia, na terça-feira (23). Ele completou o segundo ciclo vacinal em agosto e não apresenta nenhum sintoma. Ele está em casa, seguindo as orientações das autoridades de saúde", diz o comunicado.

Desde o final de novembro, SUGA estava nos Estados Unidos para cumprir compromissos pessoais.