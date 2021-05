BTS lança clipe de 'Butter' e atinge novo recorde no Youtube; assista

O grupo de K-Pop BTS lançou clipe e single novo nesta sexta-feira (21), o 'Butter', que atingiu a marca de vídeo mais rápido da história do Youtube a atingir 10 milhões de visualizações.

Agora, o grupo bateu o próprio recorde, tornando uma nova marca a ser batida: a de apenas 13 minutos. A faixa é a aposta do septeto após o sucesso de 'Dynamite'. Assista:

RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jungkook anunciaram o lançamento do single ainda no dia 26 de abril. Na ocasião, a Big Hit Music, agência do grupo, fez live com uma hora de duração para deixar os fãs ansiosos.

Reconhecimento mundial

A faixa nova, inclusive, rendeu ao BTS ainda mais reconhecimento no meio musical. Com a letra, que é em inglês, eles foram indicados ao Grammy na categoria Best Duo/Group Performance, os primeiros do K-Pop a integrarem a premiação.

Além disso, o clipe também bateu o recorde de mais rápido da história do Youtube a atingir 20 milhões de visualizações, meta alcançada em 54 minutos.