Sósia de Richarlison dá nova versão e admite não ter beijado Tina do BBB 23

O sósia de Richarlison que tinha admitido ficar com a ex-BBB Tina durante o Carnaval, Felipe Lima, voltou atrás e desmentiu o envolvimento.

Rumores sobre o envolvimento da modelo com o atleta começou após conversa dela com os brothers da Casa do Reencontro sobre o Carnaval, na terça-feira (22). O fato seria impossível, no entanto, porque o atleta disputou partidas pelo clube inglês Tottenham na semana do Carnaval.

A busca por qual sósia teria ficado com a ex-BBB começou após o atleta comentar uma publicação do Instagram sobre a fala de Tina. “Era o sósia”, disse ele, marcando um de seus sósias, Mateus Marcelino.

No entanto, Marcelino, conhecido por ser parecido com o atleta do Tottenham, explicou que não conhece e nem beijou a modelo.

No programa BatePapoBBB, Tina negou que tenha dito que ficou com Richarlison. "Participei de um podcast em São Paulo. Teve uma dinâmica e eu tinha que curtir dez fotos de um famoso, e a galera do Twitter escolheu ele. Não rolou, não conheço, nem seguia", explicou.

Ela perdeu a disputa pela Repescagem e deixou o novo confinamento na noite de quinta-feira (23). Fred Nicácio e Larissa Santos foram os escolhidos para retornar ao game.

Segundo sósia

Um novo capítulo da saga começou após Felipe Lima, também sósia do futebolista, gravar um vídeo afirmando que ficou com a modelo. "Foi mal, no carnaval estava ‘loucão’. Se eu soubesse que ia estar 'geral' gravando, eu nem ia aceitar. Quem ficou com ela fui eu", disse.

Ele foi criticado nos comentários da publicação pela forma que falou do possível envolvimento. "Se passou por um cara famoso pra pegar, agora paga de que ficou por ficar", disse uma internauta. "Enganar uma mulher pra se dar bem", comentou outra.

Mas Felipe desmentiu o fica em entrevista ao jornal Extra, divulgada na quinta-feira (23). "Falei pela zoeira, pela resenha. Foi engraçado porque ela falou isso, mas todo mundo viu que o cara (Richarlison) não estava aqui no Brasil. O Richarlison compartilhou minha foto, começou a me seguir e eu mandei mensagem para ele", disse o sósia.

Ele admitiu que já usou o nome do jogador para ficar com mulheres, mas negou enganá-las. "Eu sempre falo que sou o sósia, não finjo ser o Richarlison", alegou.