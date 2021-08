Skatista Rayssa Leal faz live e recebe declaração de ex-BBB 'Gil do Vigor'

A skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal fez uma live no seu perfil do Instagram na noite desse sábado (31) e recebeu uma participação especial no encontro virtual. Durante a transmissão, Rayssa foi surpreendida pela presença do ex-BBB 'Gil do Vigor'. Gil chegou a se declarar para a atleta dizendo: "eu te amo".

A conversa entre a dupla rendeu boas risadas e divertiu os quase 30 mil de seguidores que acompanhavam a transmissão simultaneamente. Durante o bate-papo virtual, Rayssa e Gil chegaram a brincar se questionando o que seria mais difícil: aprender a andar de skate ou aprender matemática?

O economista contou para Rayssa que durante as provas do Big Brother Brasil ficava com 'frio na barriga' e a menina deu dicas para administrar o nervosismo antes de momentos importantes e decisivos.

Legenda: No twitter, Rayssa agradeceu a participação de Gil na live

"Estava me divertindo, como se tivesse numa pista de skate qualquer. Só de estar ali já estava realizando um sonho", disse Rayssa quando eles comentaram acerca da menina dançar instantes antes do início da prova. Fãs também chegaram a receber ligação da skatista durante a live.