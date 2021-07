Rayssa Leal, a 'Fadinha do Skate', desembarca no Brasil e anda de skate em aeroporto; veja

Rayssa Leal, a 'Fadinha do Skate', chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira (28), três dias após receber medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. De chegada pelo Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele segue para Imperatriz, no Maranhão.

Por volta das 5h10, o voo de Rayssa pousou no aeroporto. A menina, que tem apenas 13 anos, desembarcou da aeronave e chegou a dar volta com o skate pelo saguão. No mesmo momento, ela também fez pose para fotos junto da medalha.

Desfile no Maranhão

A chegada de Rayssa em Imperatriz, cidade onde vive com a família, está prevista para as 11h desta quarta-feira (28). O voo deve pousar no Aeroporto Prefeito Renato Moreira.

Legenda: Rayssa Leal acenou para os fãs e deve participar de carreata no Maranhão Foto: reprodução/TV Globo

O retorno da menina, inclusive, promete ser um acontecimento na cidade. Ela deve desfilar pelas ruas de Imperatriz dentro de um carro aberto do Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA).

O convite para o momento, feito pela própria prefeitura de Imperatriz, chamou moradores para acompanhar a chegada de Rayssa em carreata. O pedido foi de cautela para manter o distanciamento social por conta da Covid-19.

Consciência social

Nas redes sociais, a 'Fadinha' divulgou vídeo ressaltando que o encontro aconteceria à distância. "Só vai rolar de longe, sem aglomeração. Se cuidem! Usem máscara, álcool em gel", escreveu na publicação.

Medalhista nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa competiu pela de skate street, no primeiro ano em que o esporte foi acrescentado aos jogos. Agora, ela é a brasileira mais jovem a ter recebido uma medalha na competição mundial.

