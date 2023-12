Simony retoma tratamento contra câncer no hospital e recebe apoio de Preta Gil

Simony informou nas redes sociais, nesta terça-feira (12), que retomou ao tratamento contra o câncer no intestino. A cantora explicou que teve uma toxidade nos rins. Na publicação, a artista recebeu apoio de diversos famosos, dentre eles, a cantora Preta Gil que informou a remissão de um câncer semelhante nesta segunda-feira (11).

"Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e poder seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente. Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família e vocês que de longe me dão tanto amor. Vamos em frente um dia de cada vez. Eu posso. Eu acredito. Eu consigo", relatou.

Além de fãs e seguidores, a artista também recebeu o carinho de vários famosos. Preta Gil, que também enfrentou uma doença parecida com a de Simony, desejou força a antiga membro do balão mágico. "Força, meu amor", escreveu a também cantora.

"Orando sempre por você, amiga", disse Poliana Rocha. "Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo… se a gente colocar a nossa Fé em ação… vai dar tudo certo", comentou Luciano Camargo.

A cantora foi diagnosticada em agosto de 2022, após realizar uma colonoscopia.