Andressa Urach chora ao lembrar período na prostituição

Andressa Urach, de 36 anos, se emocionou nas redes sociais nesta terça-feira (12), enquanto presenteou seguidores que ganharam sorteios online. Após fazer um pix no valor de R$ 1 mil para cada, a ex-modelo foi às lágrimas ao relembrar o começo na prostituição.

“Estou muito emocionada com esses dois relatos, porque quando eu tinha 21 anos, não tinha leite para dar para o meu filho e eu fiquei com muita raiva e eu comecei a me prostituir para pagar as minhas contas e poder dar uma vida melhor para o meu filho”, contou a ex-panicat chorando.

Desabafando nos stories do Instagram, Urach também mencionou os R$ 2 milhões que doou à igreja, cuja parte do valor ela pediu de volta em seguida. “E, nesse passar dos anos todos, eu acabei colocando muita raiva do meu coração. Quando eu perdi tudo para a igreja, que eu pedi ajuda e eles falaram que não, eu fiquei com muita mágoa no meu coração”, contou.

Nesse momento, ela relata que passou por outra crise financeira como na adolescência. “Eu disse: ‘Não acredito, depois de tudo que eu cheguei até aqui e eu vou ter que recomeçar do zero’. Eu tive que abandonar a minha família e eu cheguei a duvidar da existência de Deus quando eu tinha 21 anos. Quando aconteceu de eu entrar para a prostituição por que a minha família era crente. Foi uma escolha minha e eu mudei a minha vida”, pontuou.

Ela contou ainda que no começo deste ano pediu novamente doações, e que foi atendida por alguns seguidores. "Eu sei o que é a dor de uma mãe pedir um leite para dar para seus filhos e não ter e eu reconstruí tudo que vocês viram que eu fiz nos últimos anos e Deus me abençoou. Ele estava comigo aos 21 anos, quando eu entrei para a prostituição e estava agora também quando eu precisei reconstruir tudo”, complementou.

Andressa, que diz ter registro para atuar, recentemente passou a trabalhar em vídeos adultos em uma plataforma. Em menos de um mês, ela já disse ter faturado mais de meio milhão de reais.