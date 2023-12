Adolescente é o primeiro a comemorar os 15 anos no Copacabana Palace; conheça a história

Um dos hotéis mais famosos e tradicionais do Brasil, o Copacabana Palace foi cenário, pela primeira vez na história, de uma festa de 15 anos. Trata-se do debutante Pedro Henrique, jovem morador da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, filho da pedagoga Viviane Moraes e do empresário baiano Marcos dos Santos.

O evento, realizado no último sábado (9), repercutiu nas redes sociais. Pedro Henrique foi o anfitrião de 400 convidados, que lotaram os salões Golden e Nobre do Copa. Além do glamour e do luxo de uma decoração grandiosa, o que também chamou atenção na festa foram as atrações, o rapper Chefin e o Dj Bhaskar, irmão do Dj Alok.

Legenda: Pedro Henrique é filho da pedagoga Viviane Moraes e do empresário baiano Marcos dos Santos Foto: Divulgação/Sabrina Vasconcelos/@sabrinavasconcelosphotos

Sobre a celebração inédita no hotel que já recebeu estrelas e personalidades históricas do mundo todo, Pedro Henrique reconhece seus privilégios, mas aproveita para fazer uma reflexão e mandar um recado para os jovens.

"Tenho a consciência de que não sou só eu, não é só por mim. Outros gostariam de fazer o mesmo. Ao comemorar meus 15 anos, quero que todo jovem gay, de periferia ou não, afeminado ou não, saiba que ele pode e deve celebrar sua existência. Em qualquer lugar, do jeito que quiser. Mas sei que isso não é a realidade, sei dos meus privilégios", disse o adolescente, em entrevista ao jornal O Globo.

Look escolhido para debutar

Pedro Henrique escolheu um look especial para debutar, assinado e feito sob medida pela renomada estilista Patricia Viera. Ele apostou em um cropped de couro, sobreposto por um blazer, e calça, todas as peças ornando na cor preta com aplicações de spikes.

Legenda: Pedro Henrique apostou em um cropped de couro, sobreposto por um blazer, e calça com aplicações de spikes Foto: Divulgação/Sabrina Vasconcelos/@sabrinavasconcelosphotos

Viviane Moraes, mãe do aniversariante, revelou que, desde o início, Pedro ficou livre para usar a roupa que quisesse, inclusive um vestido. "Ele não quis, mas não teria problema nenhum se quisesse. O mote dessa festa é realmente mostrar que todo mundo pode ser o que quiser", afirmou Viviane à publicação do O Globo.

A festa também não teve a tradicional valsa, por escolha do jovem. "Não me identifico com valsa, queria algo mais moderno. Coisas que eu ouço mesmo, como Pabllo Vittar, Glória Groove e quase todo tipo de ritmo", pontuou ele.

O Copacabana Palace, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, completou 100 anos de história em agosto.