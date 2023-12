Saiba como a ganhadora do ‘Quem quer ser um milionário?’ deve usar o prêmio

A jornalista Jullie Dutra, ganhadora de R$ 1 milhão no quadro “Quem quer ser um milionário” — exibido no "Domingão do Huck"— já sabe o que irá fazer com o prêmio conquistado. O valor será usado para comprar um imóvel e também em estudos.

“Vou comprar uma casa para a Carmelita, minha mãe do coração, e pagar as despesas das disciplinas para o preparatório de diplomata”, declarou a pernambucana ao portal da revista Forbes.

Há cerca de dois anos, Jullie estuda para o concurso público para diplomata — situação que a ajudou a responder às perguntas de conhecimentos gerais do programa. “Os temas coincidem com a trilha do milhão. A gente tem que entender de tudo um pouco", explicou a pernambucana.

Empreendedorismo

Ao mesmo tempo que estuda, Jullie gerencia uma empresa de marketing digital com mais de 50 clientes, que fundou em 2014.

Desde a primeira infância, a pernambucana empreendia. "Com 12 anos, criei um jornalzinho no interior de Pernambuco e fazia de tudo, desde escrever até articular os patrocínios”.