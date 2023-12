Foto da família real britânica tem possível erro de Photoshop em Louis; veja

Cumprindo uma tradição anual, Príncipe William e Kate Middleton compartilharam, através das redes sociais, o cartão de natal da família, onde aparecem sorridentes junto aos filhos. Diferentemente dos outros registros, no entanto, a imagem deste ano se destacou por um detalhe curioso: um possível erro de Photoshop.

Veja também

Publicada pelo casal real no último sábado (9), a imagem mostra o príncipe e a princesa de Gales atrás dos herdeiros: George, de 10 anos, Charlotte, de 8, e Louis, de 5. Apesar de a família ter chamado a atenção por combinar os “looks”, com todos usando camisa social branca e calça jeans, foi o caçula quem deu o que falar.

No registro, a mão de Louis, que aparece apoiada na cadeira da irmã, parece estar sem o “dedo do meio”, indicando um possível erro de Photoshop. Apesar do detalhe estranho, a família real não se manifestou e nem substituiu a fotografia nas redes sociais.

REPERCUSSÃO NA INTERNET

Kate e William podem ter optado por não comentar o assunto, mas o possível erro não passou batido pelos seus milhões de seguidores. ‘Que edição mal feita! Deixaram príncipe Louis sem um dedo”, comentou um usuário.

Outros internautas, porém, argumentaram que a questão é apenas uma ilusão de óptica: “O que é isso, gente? Os dedos da criança estão ali, só que abertos!”, disse um perfil. Uma seguidora ainda tentou explicar o que pode ter acontecido: “[O dedo] aparece sim! Conte e verá os cinco dedos. Ele abriu a mão, deixando dois dedos para um lado e três para o outro!”.