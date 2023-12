Mentira sobre falecimento de Eminem ganha repercussão após Wikipédia ser editada

A página do rapper Eminem, de 51 anos, na Wikipédia (uma enciclopédia virtual e colaborativa) foi editada com uma falsa data de morte, na madrugada deste domingo (10), causando um fluxo de comentários nas redes sociais. As informações são do portal f5 da Folha de São Paulo.

Devido à edição mentirosa sobre o falecimento do artista, o Google também afirmou que Eminem havia morrido neste domingo (10). Isso porque o site de busca usa a base da Wikipédia para o "painel de conhecimento" com os principais resultados das pesquisas.

O cantor não se pronunciou sobre o caso nas redes sociais até o momento. Contudo, o assunto aparece entre os mais comentados no X, antigo Twitter, onde os usuários repercutem a disseminação da informação falsa.

Veja também

"vcs (Vocês) caindo no fake q o Eminem morreu e tão matando o cara todo mês desde 2000", escreveu um perfil sobre o caso desta madrugada.

Edição na Wikipédia

A plataforma da Wikipédia permite a edição dos dados publicados e, desde 2020, os usuários cadastrados conseguem alterar as informações. Antes, na enciclopédia virtual, não precisava dessa etapa para modificar os artigos.

No último ano, a Google e a empresa Fundação Wikipédia criaram uma rede na qual haveria um financiamento para uma versão aprimorada da enciclopédia.