Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja como foram as provas do sábado (9)

O décimo episódio de 'Bake Off Brasil - Mão na Massa' foi exibido nesse sábado (9), com mais uma eliminação. Com desempenho ruim nas provas, Joaquim deixou o programa.

A primeira prova do episódio exigiu que os competidores fizessem um bolo que retratasse uma época do passado. O 'Bolo Máquina do Tempo' exigiu modelagem 3D e cuidado com detalhes e finalizações.

Além disso, os sabores escolhidos deveriam ajudar na ideia de transportar para outra época.

Prova técnica

Já na prova técnica, os confeiteiros precisavam se arriscar no Açúcar Soprado, uma técnica de decoração arriscada. Os bolos deveriam ter recheio com duas camadas e temperagem de chocolate branco.

O “Bake Off Brasil” vai ao ar sábados, às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília. Os participantes enfrentam desafios emocionantes, como a criação de bolos espetaculares, e são avaliados pelos jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino.