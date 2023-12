Marido de Ana Hickmann entra com novo pedido para anular medida protetiva

A defesa do empresário Alexandre Correa protocolou na última sexta-feira (8) um novo documento para revogar a medida protetiva solicitada por Ana Hickmann. As informações são do g1.

De acordo com os advogados do empresário, a apresentadora teria feito contato com Alexandre por um aplicativo de mensagens, o que infringiria as regras e quebraria a medida protetiva, conforme a defesa de Alexandre. Por isso foi feita a nova solicitação de revogação da medida.

Os advogados do empresário já tinham feito um primeiro pedido de revogação da medida protetiva no fim de novembro. Alexandre processou Ana Hickmann por alienação parental.

O pedido de revogação parcial foi atendido pela Justiça, que afirmou que a medida protetiva não impossibilita que Alexandre possa visitar o filho, Alexandre Jr., de 9 anos. Assim, os encontros entre o empresário e o filho do casal foram autorizadas, desde que fossem intermediados por uma terceira pessoa.

Agora, o pedido de revogação feito pela defesa de Alexandre se trata de revogação total da medida protetiva. A assessoria de Ana Hickmann não se prounciou ainda sobre o caso.

Alexandre teria uma arma

A medida protetiva solicitada por Ana Hickmann no final de novembro foi baseado em uma notícia de que Alexandre teria uma arma, conforme apurou o g1.

A Polícia Civil esteve no apartamento do empresário cumprindo mandado de busca, mas nada foi encontrado.

Entenda o caso

Ana Hickmann deu entrada com uma queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal durante uma discussão do casal, ocorrida em 11 de novembro.

À Polícia Civil, a apresentadora, que foi socorrida no Hospital São Camilo, em São Paulo, onde se constatou uma contusão no cotovelo esquerdo, contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o seu braço e ameaçado dar-lhe uma cabeçada. Ela afirmou, em vídeos no Instagram, que pretende retomar a sua vida, lutar pelo filho, e pelos seus negócios.

O empresário admitiu a agressão e disse que se envergonhava do que aconteceu. Ana Hickmann e Alexandre Correa se casaram em 1998 e são pais de Alexandre Jr., de 9 anos.

No dia 26 de novembro, a apresentadora revelou que pediu o divórcio do empresário usando como base a Lei Maria da Penha, que pode acelerar o processo para as vítimas de violência doméstica.

A Justiça negou a vinculação da causa criminal à questão cível, sendo o caso encaminhado para a Vara de Família e Sucessões.