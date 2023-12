Alexandre Correa vai reivindicar imóvel ocupado por irmã de Ana Hickmann

Em meio ao processo de divórcio com Ana Hickmann, Alexandre Correa, 51, teve que deixar neste sábado (9) o apartamento onde morava com a apresentadora e o filho em Itu, São Paulo. Ele quer agora reivindicar um imóvel do casal que atualmente é ocupado pela irmã de Ana, Fernanda Hickmann.

De acordo com a Quem, o imóvel que Alexandre estava morando, em Perdizes, área nobre de São Paulo, havia sido alugado por Ana e Alexandre quando ainda eram casados. Com o fim do contrato, Alexandre deixou o imóvel. A informação foi confirmada por Enio Martins Murad, advogado do empresário.

De acordo com a defesa de Alexandre, ele ficou sem ter onde morar e, por isso, pretende reivindicar um dos dois apartamentos que tem com Ana Hickmann.

O advogado de Alexandre afirmou ainda que a defesa irá entrar com medidas para que o apartamento usado por Fernanda Hickmann seja ocupado pelo empresário até a conclusão do divórcio. A assessoria de Ana Hickmann foi procurada pela Quem, mas não se manifestou sobre o assunto.

ENTENDA

Ana Hickmann deu entrada com uma queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal durante uma discussão do casal, ocorrida em 11 de novembro.

À Polícia Civil, a apresentadora, que foi socorrida no Hospital São Camilo, em São Paulo, onde se constatou uma contusão no cotovelo esquerdo, contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o seu braço e ameaçado dar-lhe uma cabeçada. Ela afirmou, em vídeos no Instagram, que pretende retomar a sua vida, lutar pelo filho, e pelos seus negócios.

O empresário admitiu a agressão e disse que se envergonhava do que aconteceu. Ana Hickmann e Alexandre Correa se casaram em 1998 e são pais de Alexandre Jr., de 9 anos.