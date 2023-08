Sidney Sampaio comenta recuperação após cair de hotel no RJ: 'foi como nascer de novo'

O ator Sidney Sampaio, que caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro após tomar medicação sem orientação médica, concedeu entrevista à revista Quem para citar o caso e a repercussão na saúde nas últimas semanas. "O dia terminou com o desfecho que todos já sabem, de tomar uma medicação sem orientação médica. Não tenho dúvidas que fui presenteado com um milagre", revelou.

Segundo o artista, que tem 43 anos, o último dia 4 de agosto, quando tudo ocorreu, corria normalmente, com a rotina comum. Prestes a estrear no teatro, Sidney explica que tomou uma dose de vodca e um remédio para dormir da irmã, o que teria gerado uma reação adversa além do normal.

Na ocasião, Sidney se jogou da sacada do primeiro andar de um hotel, mas foi amparado por equipe do Corpo de Bombeiros. O ator recebeu atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

As marcas físicas, enquanto isso, continuam sendo tratadas. "E emocionalmente me sinto fortalecido, pois aprendi com o que aconteceu, e todas as consequências", disse, também pontuando que continua em sessões de fisioterapia para sanar fraturas nos dedos, joelhos e coluna.

Após a queda

Os momentos após a queda, esclareceu, foram de emoção. A família, conta Sidney, teve papel especial no caso. "Foi como nascer de novo. Tive uma oportunidade que estou aproveitando muito bem, e a primeira coisa que ouvi deles foi o quanto me amavam e precisavam de mim, o que me emocionou bastante", reforçou, lembrando também que o filho Leonardo, de 12 anos, foi blindado das notícias pelos familiares.

Em meio à recuperação, Sidney conta que tem lidado com a faculdade de Medicina e a atuação, mas a primeira profissão deve ser o foco a partir de agora. "Agora no início consigo conciliar, mas no futuro terei que fazer uma escolha", revelou à Quem, pontuando também que espera a definição da estreia do espetáculo 'Separados Sob o Mesmo Teto'.

No fim, o ator se diz consciente da repercussão do caso na mídia, mas afirma que continua lidando bem com a situação. "Tenho mais de 20 anos de carreira e estou acostumado com especulações. O que me fortalece é que as pessoas me conhecem, sabem a minha conduta profissional e quem eu sou", reforçou.