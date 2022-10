Shay se pronuncia pela primeira vez após expulsão de A Fazenda: 'me agrediram'

Pela primeira vez após ser expulso de "A Fazenda 14", Shay apareceu em vídeo nas redes sociais para se defender na tarde desta sexta-feira (21). Ele alega que foi agredido e lamenta ter sido retirado do programa pois "estava jogando muito bem, muito transparante".

"Todos vocês viram, me agrediram e foi uma reação automática de medo do corpo. Mas é a Record quem manda no programa, eles decidiram me tirar do jogo", comenta o iraniano.

Veja a primeira aparição de Shay após expulsão:

No vídeo, Shayan Haghbin estava nos estúdios da RecordTV ao lado da amiga Ana Carol Borba: "Passando aqui para dar uma satisfação a vocês".

"Eu era um porto seguro para o nosso grupo, a gente falava bastante sobre essa união que a gente tinha. Eu não tô nada feliz, mas se é da vontade de Deus isso acontecer, era para acontecer, já aconteceu, e eu não sei o que vai ser daqui em diante", ponderou o ex-peão.

Expulsão

Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos de 'A Fazenda', durante a madrugada desta sexta-feira, após protagonizarem uma briga pesada. O fazendeiro da semana, Lucas, foi quem anunciou a decisão.

"A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões", dizia o recado da produção.