Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sábado, 13

Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Scooby-Doo 2 - Monstros à Solta"

Após se reencontrarem e reativarem a Mistérios S.A., Fred, Daphne, Salsicha, Velma e Scooby-Doo partem rumo a Coolsville para desvendar mais um mistério. Lá está um homem mascarado, que planeja usar uma máquina criadora de monstros para controlar o lugar.

Em meio às investigações, eles conhecem Patrick Wisely, o curador do museu local, e ainda Heather Jasper-Howe, uma repórter que se apaixona por Fred e tem como missão descreditar as investigações do grupo.

FICHA TÉCNICA DE "Scooby-Doo 2 - Monstros à Solta"