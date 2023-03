Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira, 10

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (10/3), exibe o filme “A Bússola De Ouro” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "A Bússola De Ouro"

Lyra Belacqua é uma órfã que foi criada na universidade Oxford. No mundo em que vive, todas as pessoas têm um "daemon", ou seja, uma manifestação de sua própria alma em forma animal. Lyra leva uma vida tranquila, até ela e seu daemon, Pantalaimon, descobrirem a existência de uma substância misteriosa chamada "pó".

Isto provoca um estranho efeito nas crianças, o que faz com que as autoridades religiosas se convençam de que representa o mal. Seguindo o misterioso lorde Asriel, seu protetor, Lyra parte em busca de uma resposta. Em Londres, ela descobre que diversas crianças estão desaparecendo, entre elas Roger, seu melhor amigo. Com a ajuda de um instrumento ancestral, que se parece com uma bússola de ouro, ela parte numa jornada que pode alterar o mundo para sempre.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "A Bússola De Ouro"

Título Original: The Golden Compass

The Golden Compass Elenco: Jim Carter; Tom Courtenay; Daniel Craig; Nicole Kidman; Dakota Blu Richards; Ben Walker

Jim Carter; Tom Courtenay; Daniel Craig; Nicole Kidman; Dakota Blu Richards; Ben Walker Dubladores: Marisa Coulter: Miriam Fischer/ Lorde Asriel: Ronaldo Júlio/ Lyra Belacqua: Jussara Marques/ Roger: Daniel Garcia/ Pantalaimon – Voz: Bruno Marçal/ Iorek Byrnison – Voz: Jonas Mello/ Serafina Pekkala: Angelica Santos/ John Faa: Reinaldo Pimenta/ Farder Cordam: Renato Márcio

Marisa Coulter: Miriam Fischer/ Lorde Asriel: Ronaldo Júlio/ Lyra Belacqua: Jussara Marques/ Roger: Daniel Garcia/ Pantalaimon – Voz: Bruno Marçal/ Iorek Byrnison – Voz: Jonas Mello/ Serafina Pekkala: Angelica Santos/ John Faa: Reinaldo Pimenta/ Farder Cordam: Renato Márcio Direção: Chris Weitz

Chris Weitz Nacionalidade: Americana