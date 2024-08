Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 26

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (26/8), exibe o filme “Mulheres ao Ataque” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Mulheres ao Ataque"

Uma jovem descobre que seu namorado é casado com outra mulher e decide entrar em contato com a esposa dele para propor que as duas se vinguem juntas.

Uma estranha amizade começa a nascer entre as duas, mas a situação piora quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo para também participar da vingança.

