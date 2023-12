Sergio Marone revela não sentir atração sexual por quem deixa de reciclar lixo

O ator Sergio Marone, que recentemente tornou popular o termo ecossexual, disse em entrevista que não sente tesão por quem não recicla o lixo.

“Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, completamente fora do meu interesse”, afirmou ao “iG”.

O artista ainda deu mais detalhes do que é ser ecossexual. “Ecossexual são as pessoas que sentem prazer em coisas simples e essenciais da vida como, por exemplo, tomar um banho de mar, abrir a janela e sentir uma brisa na cara, pessoas que se relacionam com o essencial, que é a natureza e que tem nessa troca uma relação de prazer, de reenergização, enfim, simples assim”.

Em suas redes sociais, Sergio usa sua visibilidade para falar sobre sustentabilidade e assunto relacionados ao tema.

Em junho desse ano, o ator falou pela primeira vez, em entrevista ao “Terra”, que se identifica como ecossexual e afirmou que sente tesão em pessoas que cuidam do meio ambiente.