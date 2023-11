Sérgio Marone explica como funciona ser 'ecossexual' na prática: 'nós somos a natureza'

O ator Sergio Marone, que se declarou ecossexual em junho deste ano, deu detalhes de como a orientação sexual funciona na prática. Em entrevista à revista Quem nesta quarta-feira (8), nos bastidores do desfile de sua coleção sustentável na São Paulo Fashion Week, ele assumiu se identificar com a ecossexualidade.

"A ecossexualidade é ter prazer com as coisas simples e essencias da vida. Nós somos a natureza e, quando a gente se reconecta com ela, sente prazer ao simplesmente abrir a janela e sentir uma brisa no rosto, tomar um banho no mar...", iniciou ele. "São coisa simples, que renovam, que reenergizam e que dão muito prazer para uma pessoa ecossexual", explicou Marone.

O artista de 42 anos relembrou que seu personagem Rafa, da novela Como Uma Onda, de 2004, se encaixava no lifestyle ecossexual.

"Ele era um mergulhador, um cara conectado com a natureza, e vivia boa parte do tempo debaixo d'água, em conexão com outro mundo", detalhou o ator.

O que é ser ecossexual?

Ecossexuais são um grupo de pessoas que se identificam como indivíduos que se atraem sexualmente pela natureza e enxergam isso como uma forma de cuidar do planeta. Eles têm uma relação de amor e intimidade com a natureza.