O que acontece com Dóris no final de Mulheres Apaixonadas? Veja o destino da personagem na novela

A atriz Regiane Alves interpretou Dóris na produção "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo. Na novela, ela passa a trama humilhando os avós Flora (Carmen Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada), enquanto tem um caso com Marcos (Dan Stulbach). No entanto, nos capítulos finais, ele vai perder o amante em acidente de carro, fazendo com que ela se arrependa das maldades e cumpra o arco de redenção.

Os avós dela vão morar no Retiro dos Artistas, encontrando paz longe da neta.

O que acontece com Dóris no final da trama?

Após o acidente de carro em que Marcos morre, Dóris se confessa com o Padre Pedro (Nicola Siri). Durante desabafo, diz ter se arrependido da relação com Marcos por dinheiro.

"Na mesma hora em que deixei ele entrar no carro, eu percebi que não deveria ter feito aquilo. Eu senti que alguma coisa iria acontecer.", revelou, enquanto o padre responde: "Não existe castigo mais terrível que o remorso, assim como não existe pecado que não mereça ser perdoado se o pedido de perdão for verdadeiro, partindo do seu coração".

Dóris se sente aliviada após a confissão. Nos capítulos finais, ela ainda recebe uma caixa cheia de joias e alguns dias pagos no hotel, como presentes de Estela (Lavínia Vlasak).

No hotel, um homem vai roubar as joias dela, e o pai dela, Carlão, vai bater na filha. Na recepção do local, vai humilhar a jovem: "Esta é minha filha e este é o resultado de uma péssima educação".

Ao fim, ela fica na casa do pai, sem mordomias, e se arrepende das maldades. A vilã também faz as pazes com os avós no último capítulo.