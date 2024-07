Saiba quem é Gabriela Sousa, esposa de Nego Di presa por envolvimento em rifas ilegais

A esposa de Nego Di, Gabriela Sousa, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (12). Ela é Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e se apresenta como uma "influenciadora sem frescura". No Instagram, a mulher do ex-BBB tem mais de 1,3 milhão de seguidores, e compartilha a rotina fitness, assim como os cuidados com beleza e com a pele.

Além disso, também é CEO da empresa Musas Space, que realiza colocam cílios e unhas postiças. O salão de beleza fica localizado em Porto Alegre, local de residência do casal.

Na última publicação, Gabriela se posicionou sobre a traição do jogador Yuri Lima, demonstrando apoio à Iza.

Prisão em flagrante

Gabriela e Nego Di estão sendo investigados por suposta lavagem de dinheiro. Conforme o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Santa Catarina, eles movimentaram R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais e possíveis fraudes nas redes sociais.

O promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, afirmou que foram apreendidos dois veículos de luxo do casal após serem cumpridos mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (12).

A operação foi batizada de Rifa$ e "busca mais provas relacionadas à lavagem de dinheiro decorrente da promoção de rifas ilegais com premiações em dinheiro e bens de alto valor que não teriam sido entregues às vítimas", segundo o MP. O casal ainda teria usado documento falso nas redes sociais.