Sabrina Sato compartilha momento fofo de Nicolas Prattes e Zoe

A apresentadora Sabrina Sato reapareceu nas redes sociais no fim de semana, após perder o filho que esperava com o noivo, o ator Nicolas Prattes. Sabrina publicou um vídeo, no domingo (10), em que Nicolas aparece andando de bicicleta.

Em seguida, ela compartilhou um clique fofo do artista com a filha dela, Zoe, fruto do relacionamento de Sabrina e Duda Nagle. Para a foto, ela escolheu a música “Tudo que a fé pode tocar”, de Tiago Iorc, composta pelo músico para falar sobre a morte de um amigo.

Legenda: Nicolas Prattes e Zoe em foto registrada por Sabrina Sato Foto: Reprodução/Instagram

Interrupção de gravidez

Sabrina deu entrada em um hospital de São Paulo no dia 5 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que estava na 11ª semana. Ela teve alta no dia seguinte. Esse seria o primeiro filho da artista e Nicolas. Nem Sabrina, nem o ator se manifestaram sobre a perda.

Durante a gravidez de Zoe, a apresentadora também precisou ficar internada por 20 dias, para conter uma hemorragia.